La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°342
avril 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Les 80 ans de Gidon Kremer, violoniste majeur

Les 80 ans de Gidon Kremer, violoniste majeur - Critique sortie Classique / Opéra Paris Fondation Louis Vuitton
©Gidon Kremer. © Angie Kremer
Gidon Kremer. © Angie Kremer

Fondation Louis Vuitton / violon et orchestre

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

Portrait en trois concerts de Gidon Kremer, artiste majeur, violoniste à la sonorité immédiatement reconnaissable, engagé dans la défense des musiques de son temps.

Légende vivante du violon, Gidon Kremer a fait une apparition remarquée, en novembre dernier à la Maison de la Radio, dans les œuvres de Mieczysław Weinberg (1919-1996), l’un des nombreux compositeurs qu’il a aidés à sortir de l’ombre. Le premier des trois concerts proposés par son ensemble Kremerata Baltica à la Fondation Louis Vuitton retrace une vie d’engagements à travers les propres lettres du musicien avec en contrepoint son immense répertoire, de Bach à Piazzolla ou Schnittke. Le second réunit trois figures de la musique états-unienne avec le célébrissime Adagio de Barber, la Sérénade de Bernstein (concerto tirant son propos du Banquet de Platon) et le Concerto « American Season » de Philip Glass. Enfin, la dernière soirée est consacrée à Mozart et à l’influence qu’il a exercée, depuis Chopin jusqu’aux exercices de style d’Alexander Raskatov (2000) ou Michael Nyman (1988).

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Les 80 ans de Gidon Kremer, violoniste majeur
du mercredi 27 mai 2026 au samedi 30 mai 2026
Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, 75016 Paris

Les 27, 28 et 30 mai à 20h30. Tél. : 01 40 69 96 00.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Leonardo García Alarcón ressuscite l’opéra « Ercole Amante » d’Antonia Bembo
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire