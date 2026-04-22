Les 80 ans de Gidon Kremer, violoniste majeur

Portrait en trois concerts de Gidon Kremer, artiste majeur, violoniste à la sonorité immédiatement reconnaissable, engagé dans la défense des musiques de son temps.

Légende vivante du violon, Gidon Kremer a fait une apparition remarquée, en novembre dernier à la Maison de la Radio, dans les œuvres de Mieczysław Weinberg (1919-1996), l’un des nombreux compositeurs qu’il a aidés à sortir de l’ombre. Le premier des trois concerts proposés par son ensemble Kremerata Baltica à la Fondation Louis Vuitton retrace une vie d’engagements à travers les propres lettres du musicien avec en contrepoint son immense répertoire, de Bach à Piazzolla ou Schnittke. Le second réunit trois figures de la musique états-unienne avec le célébrissime Adagio de Barber, la Sérénade de Bernstein (concerto tirant son propos du Banquet de Platon) et le Concerto « American Season » de Philip Glass. Enfin, la dernière soirée est consacrée à Mozart et à l’influence qu’il a exercée, depuis Chopin jusqu’aux exercices de style d’Alexander Raskatov (2000) ou Michael Nyman (1988).

Jean-Guillaume Lebrun