Les 80 ans de Gidon Kremer, violoniste majeur
Fondation Louis Vuitton / violon et orchestrePublié le 22 avril 2026 - N° 343
Portrait en trois concerts de Gidon Kremer, artiste majeur, violoniste à la sonorité immédiatement reconnaissable, engagé dans la défense des musiques de son temps.
Légende vivante du violon, Gidon Kremer a fait une apparition remarquée, en novembre dernier à la Maison de la Radio, dans les œuvres de Mieczysław Weinberg (1919-1996), l’un des nombreux compositeurs qu’il a aidés à sortir de l’ombre. Le premier des trois concerts proposés par son ensemble Kremerata Baltica à la Fondation Louis Vuitton retrace une vie d’engagements à travers les propres lettres du musicien avec en contrepoint son immense répertoire, de Bach à Piazzolla ou Schnittke. Le second réunit trois figures de la musique états-unienne avec le célébrissime Adagio de Barber, la Sérénade de Bernstein (concerto tirant son propos du Banquet de Platon) et le Concerto « American Season » de Philip Glass. Enfin, la dernière soirée est consacrée à Mozart et à l’influence qu’il a exercée, depuis Chopin jusqu’aux exercices de style d’Alexander Raskatov (2000) ou Michael Nyman (1988).
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementLes 80 ans de Gidon Kremer, violoniste majeur
du mercredi 27 mai 2026 au samedi 30 mai 2026
Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, 75016 Paris
Les 27, 28 et 30 mai à 20h30. Tél. : 01 40 69 96 00.