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mars 2026
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Classique / Opéra - Agenda

« Satyagraha » de Philip Glass sous la direction d’Ingo Metzmacher

« Satyagraha » de Philip Glass sous la direction d’Ingo Metzmacher - Critique sortie Classique / Opéra Paris Opéra national de Paris - Palais Garnier
©Légende : Le chef Ingo Metzmacher Crédit : Felix Broede
Légende : Le chef Ingo Metzmacher Crédit : Felix Broede

Opéra national de Paris / Palais Garnier / Opéra mis en scène

Publié le 22 mars 2026 - N° 342

Sous la direction d’Ingo Metzmacher, et dans une mise en scène des chorégraphes Bobbi Jene Smith et Or Schraiber, Satyagraha est le premier opéra de Philip Glass à entrer au répertoire de l’Opéra de Paris.

Quatre ans après la révélation d’une nouvelle esthétique lyrique avec Einstein on the Beach en 1976, Philip Glass poursuit son geste musical autour d’un autre mythe de l’histoire moderne. Sur un texte en sanskrit extrait du Mahabharata, grand poème épique fondateur de l’hindouisme, Satyagraha traduit dans une écriture hypnotique l’incarnation de la pensée politique de Gandhi à travers trois figures clefs : sa genèse avec Tolstoï ; Tagore, compagnon de lutte pour l’indépendance de l’Inde ; et la postérité, dans les États-Unis ségrégationnistes, du principe de non-violence avec Martin Luther King. Le Ballet de l’Opéra de Paris a dansé sur une dizaine de pièces de Glass, mais le compositeur américain restait absent de sa programmation lyrique. Un duo de chorégraphes, Bobbi Jene Smith et Or Schraiber, réparent cet oubli avec les résonances contemporaines du rituel immersif de Satyagraha.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Satyagraha de Philip Glass
du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 3 mai 2026
Opéra national de Paris - Palais Garnier
Place de l'Opéra 75009 Paris

Du 10 au 30 avril à 19h30, les 26 avril et 3 mai à 14h30. Durée : 3h20 avec 2 entractes. Tél. : 08 92 89 90 90.

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