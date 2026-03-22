« Satyagraha » de Philip Glass sous la direction d’Ingo Metzmacher

Sous la direction d’Ingo Metzmacher, et dans une mise en scène des chorégraphes Bobbi Jene Smith et Or Schraiber, Satyagraha est le premier opéra de Philip Glass à entrer au répertoire de l’Opéra de Paris.

Quatre ans après la révélation d’une nouvelle esthétique lyrique avec Einstein on the Beach en 1976, Philip Glass poursuit son geste musical autour d’un autre mythe de l’histoire moderne. Sur un texte en sanskrit extrait du Mahabharata, grand poème épique fondateur de l’hindouisme, Satyagraha traduit dans une écriture hypnotique l’incarnation de la pensée politique de Gandhi à travers trois figures clefs : sa genèse avec Tolstoï ; Tagore, compagnon de lutte pour l’indépendance de l’Inde ; et la postérité, dans les États-Unis ségrégationnistes, du principe de non-violence avec Martin Luther King. Le Ballet de l’Opéra de Paris a dansé sur une dizaine de pièces de Glass, mais le compositeur américain restait absent de sa programmation lyrique. Un duo de chorégraphes, Bobbi Jene Smith et Or Schraiber, réparent cet oubli avec les résonances contemporaines du rituel immersif de Satyagraha.

Gilles Charlassier