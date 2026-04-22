Pour ses premiers pas à l’opéra, Simon Delétang propose une mise en scène décantée de Lucia di Lamermoor de Donizetti, créée à Rennes en février, et coproduite avec Angers-Nantes, Lorient, Massy et Compiègne.

Inspiré par un roman de Walter Scott, figure majeure du Romantisme écossais qui a contribué à forger l’imaginaire littéraire associé à son pays et son histoire, Lucia di Lamermoor est sans doute l’expression lyrique la plus célèbre d’un destin tragique de femme opprimée par la loi patriarcale. Dans Madame Bovary, Flaubert place une représentation de l’ouvrage comme l’un des révélateurs de l’inaptitude d’Emma au prosaïsme de la vie bourgeoise. Pour sa première mise en scène d’opéra, Simon Delétang, à la tête du Théâtre de Lorient depuis 2023, propose une lecture dépouillée du chef-d’œuvre de Donizetti, sur fond d’un décor quasi nu. La direction musicale de Jakob Lehmann rejoint cette même économie expressive, en revenant à la partition originale, sans les coloratures et arrangements que la tradition a imposés. Jouée avec le solo d’harmonica de verre, généralement confié à la flûte, la légendaire scène de la folie, véritable morceau de bravoure pour les sopranos, retrouve toute l’étrangeté exaltée et mystérieuse du basculement psychologique de l’héroïne.

Gilles Charlassier