Le Clown comme un poème

Rencontre entre Arletti, le clown génial de Catherine Germain, et son auteur, François Cervantes, pour comprendre comment l’artiste habite le monde en poète. Promesse d’un moment magique…

« Ce spectacle est né par accident, de la commande d’une conférence sur le clown. Plutôt que d’interroger Catherine Germain, j’ai eu envie d’interroger Arletti, son clown, puisque c’est lui qui l’a aidée à le découvrir… Arletti est né lors du deuxième spectacle de L’Entreprise, notre compagnie, quand j’ai commencé à m’intéresser au clown alors que je n’y connaissais rien. Je racontais l’histoire de cinq anges tombés amoureux de la voix d’une diva ; pour jouer ces anges, j’ai eu envie du clown. Catherine et Dominique Chevallier m’ont demandé ensuite d’approfondir cette idée ; nous avons travaillé pendant des mois : ça a donné La Curiosité des anges, où sont nés Zig et Arletti. Cette créature n’a pas arrêté de s’affirmer depuis.

Comment apprendre ce qui ne s’apprend pas ?

L’anthropologue Jérémy Narby raconte sa rencontre avec les Indiens Ashaninka, qui savent tout guérir avec les plantes. Il leur a demandé comment ils l’avaient appris ; « les plantes nous l’ont appris », ont-ils répondu… Comment apprend-on quelque chose qui ne s’apprend pas ? Annie Fratellini répond que le clown, on l’a ou pas. Il y a une partie aveugle de la transmission qui échappe à la technique théâtrale. J’ai donc interrogé Arletti sur la façon dont elle avait aidé Catherine… Le clown pose la question de l’art dans le théâtre. Autant les couleurs obéissent au peintre, autant l’acteur, un jour chagrin, un jour amoureux, semble échapper au metteur en scène. Pourtant, à chaque fois que j’ai eu des chocs au théâtre, c’est quand un acteur a réveillé mon être intérieur et l’a aidé à grandir. Le lieu de l’art, au théâtre, c’est l’acteur. Comme un peintre ouvre son atelier, nous entamons donc cette conversation, qui n’est pas un cours sur l’art du clown, mais une discussion immédiatement accessible, qui en appelle d’autres avec ceux qui vont venir y assister. Plus que jamais, j’ai aujourd’hui besoin de cette conversation avec les gens. »

Propos recueillis par Catherine Robert