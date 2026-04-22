La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°342
avril 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Trois créations au Théâtre de Vanves par Lin-Ni Liao, Aurélie Saraf et David Merlo

Trois créations au Théâtre de Vanves par Lin-Ni Liao, Aurélie Saraf et David Merlo - Critique sortie Classique / Opéra Vanves Théâtre de Vanves
©Légende : Le dispositif scénographique pour Guêpes, grenouilles et monstres d'Aurélie Saraf Crédit : Suzane Brun
Légende : Le dispositif scénographique pour Guêpes, grenouilles et monstres d'Aurélie Saraf Crédit : Suzane Brun

Théâtre de Vanves / Création contemporaine

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

Le Théâtre de Vanves présente trois créations, de Lin-Ni Liao, Aurélie Saraf et David Merlo, qui expérimentent, avec l’association entre électronique et instruments acoustiques, de nouvelles théâtralités musicales.

L’Ensemble Cairns crée le projet Natures que Lin-Ni Lao a conçu à partir de plusieurs cycles de bagatelles inspirées par des poèmes d’Emily Dickinson. Écrites pour un ensemble augmenté par l’électronique et réunissant, au-delà des frontières entre les traditions, guitare, accordéon, piano, percussion et erhu, sorte de vièle chinoise, les dix-huit miniatures évoquent de lumineux paysages intérieurs aux confins du silence et de l’éternité. Issues d’une résidence artistique au Théâtre de Vanves, les créations d’Aurélie Saraf et David Merlo développent des performances musicales interactives. Dans Guêpes, grenouilles et monstres, la harpiste française a travaillé avec Alexandros Markeas un parcours sonore et visuel entre trois écrans-miroirs, jusqu’à un quatuor final réunissant la soliste et ses trois reflets. Dans Threshold, le bassiste David Merlo invite le public à une immersion au milieu d’un dialogue avec une viole d’amour et un violoncelle picolo, que perturbent les interventions de l’électronique.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Trois créations au Théâtre de Vanves
du mardi 12 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026
Théâtre de Vanves
12 rue Sadi Carnot, 92170 Vanves

Le 12 mai à 20h et le 21 mai à 20h. Tél. : 01 41 33 93 70.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Horizons multiples à l'Orchestre de chambre de Paris
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire