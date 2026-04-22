Trois créations au Théâtre de Vanves

Le Théâtre de Vanves présente trois créations, de Lin-Ni Liao, Aurélie Saraf et David Merlo, qui expérimentent, avec l’association entre électronique et instruments acoustiques, de nouvelles théâtralités musicales.

L’Ensemble Cairns crée le projet Natures que Lin-Ni Lao a conçu à partir de plusieurs cycles de bagatelles inspirées par des poèmes d’Emily Dickinson. Écrites pour un ensemble augmenté par l’électronique et réunissant, au-delà des frontières entre les traditions, guitare, accordéon, piano, percussion et erhu, sorte de vièle chinoise, les dix-huit miniatures évoquent de lumineux paysages intérieurs aux confins du silence et de l’éternité. Issues d’une résidence artistique au Théâtre de Vanves, les créations d’Aurélie Saraf et David Merlo développent des performances musicales interactives. Dans Guêpes, grenouilles et monstres, la harpiste française a travaillé avec Alexandros Markeas un parcours sonore et visuel entre trois écrans-miroirs, jusqu’à un quatuor final réunissant la soliste et ses trois reflets. Dans Threshold, le bassiste David Merlo invite le public à une immersion au milieu d’un dialogue avec une viole d’amour et un violoncelle picolo, que perturbent les interventions de l’électronique.

Gilles Charlassier