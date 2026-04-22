Key’mon Murrah et les Talens Lyriques autour de Handeel

Le jeune contre-ténor états-unien Key’mon Murrah chante les héros haendeliens.

L’an dernier, Key’mon Murrah faisait ses premiers pas sur une scène lyrique française au Capitole de Toulouse, endossant avec brio le rôle de Sextus dans Giulio Cesare de Haendel. Christophe Rousset, qui était alors dans la fosse avec ses Talens Lyriques, le réinvite aujourd’hui pour un récital consacré aux grands rôles que le compositeur a dédiés à sa tessiture. Du rôle-titre de Rinaldo (1707) à celui de Serse (1737) en passant par Ariodante (1734), voilà une belle galerie de portraits – on sait à quel point Haendel avait à cœur de caractériser ses personnages dans ses grands airs. De quoi révéler le talent de cette étoile montante de l’art lyrique, dans une acoustique exceptionnelle et sous la direction d’un chef qui connaît ce répertoire sur le bout des doigts.

Jean-Guillaume Lebrun