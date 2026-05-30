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N°344
mai 2026
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Avignon / 2026 - Entretien / Johnny Rasse et Jean Boucault

« Sur les ailes de Darwin », Johnny Rasse et Jean Boucault retracent le parcours du célèbre naturaliste de la Cordillère des Andes jusqu’au Brésil

« Sur les ailes de Darwin », Johnny Rasse et Jean Boucault retracent le parcours du célèbre naturaliste de la Cordillère des Andes jusqu’au Brésil - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Présence Pasteur
©© Jérôme Halâtre Johnny Rasse et Jean Boucault
© Jérôme Halâtre Johnny Rasse et Jean Boucault

Présence Pasteur / Écriture d’après Charles Darwin / Mise en scène de Johnny Rasse et Jean Boucault

Publié le 30 mai 2026 - N° 345

Avec Sur les ailes de Darwin, les chanteurs d’oiseaux Johnny Rasse et Jean Boucault donnent corps et voix au célèbre naturaliste et aux êtres ailés qu’il rencontre lors de son voyage de la Cordillère des Andes jusqu’au Brésil.

« Notre nouvelle création Sur les ailes de Darwin est le fruit de nos vingt ans de travail artistique professionnel en tant que chanteurs d’oiseaux, pratique que nous avons développée à partir d’une passion d’enfants ayant grandi dans la Baie de Somme. Nous avons commencé par mêler nos imitations d’oiseaux à de la musique classique, puis notre rencontre avec le conteur Yannick Jaulin nous a poussés à intégrer du récit à nos créations, ce qui a été très important pour nous. Nous avons créé Perchés, conférence-spectacle où nous parlons de notre histoire et de notre pratique, auxquelles nous avons également consacré un livre paru en avril 2025, Chanteurs d’oiseaux (Les Arènes), et où nous vulgarisons aussi des connaissances ornithologiques. Dans Sur les ailes de Darwin, nous faisons de nouveau se rencontrer science et nature qui sont de nos jours largement séparées dans le champ de la pensée alors qu’à la Renaissance elles allaient de pair. Nous explorons cette fois le registre du récit historique, accompagnés par deux excellents musiciens, le flûtiste Pierre Hamon et la pianiste Lidija Bizjak.

Rencontre entre deux mondes

Dans le récit que fait Darwin du voyage qu’il entreprend de la Cordillère des Andes jusqu’au Brésil de 1831 à 1836, les animaux qu’il croise sur son chemin ont autant d’importance que les hommes. Son observation des pinsons des Galápagos, prémisse de la théorie de l’évolution qu’il va développer à son retour et pour laquelle il aura le courage de s’opposer au monde entier, a par exemple beaucoup compté dans nos choix d’adapter son texte, écrit à son retour de voyage. En conférenciers spécialistes de Darwin, nous plongeons dans le passé pour nous identifier de plus en plus à lui ainsi qu’aux oiseaux qu’il décrit, nous mettons en scène la rencontre entre deux mondes. Le monde occidental, qui en matière musicale est incarné par Chopin, et le monde amérindien présent grâce aux divers instruments que joue Pierre Hamon. C’est avec lui que, dans le cadre d’une tournée en Amazonie, nous avons pu rencontrer les oiseaux dont parle Darwin pour ensuite apprendre à imiter leurs chants qui ont une résonnance très particulière, métallique. Dans le spectacle, nous convoquons ces espèces dans le même ordre que Darwin dans son récit, avec l’humour dont nous avons fait notre marque de fabrique ».

Propos recueillis par Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Sur les ailes de Darwin
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Présence Pasteur
13 rue du Pont Trouca, 84 000 Avignon

à 20h15, relâche le jeudi. Tel : 04 32 74 18 54. Durée : 1h.

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