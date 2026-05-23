Le Festival de Chambord

Dans un format resserré de huit concerts sur huit jours, le 15ème Festival de Chambord propose un condensé de quatre siècles de musique, défendu par des artistes de premier plan et des jeunes talents dans l’écrin d’un patrimoine Renaissance.

Jakob Lehmann et Les Siècles ouvrent le festival, avec Beethoven et Anne Gastinel dans le Concerto pour violoncelle de Dvořák. Le florilège de grands classiques avec les pupitres d’harmonie de la Garde Républicaine le 10 juillet, et les concertos de la dynastie Bach avec Justin Taylor et les musiciens de l’Opéra Royal de Versailles le 7, sont les deux autres rendez-vous orchestraux de l’édition 2026. Le 5, la directrice du festival, Vanessa Wagner, fait dialoguer des pages du Cantor de Leipzig avec des Études pour piano de Glass – dont elle vient d’enregistrer une intégrale. De Bach encore, le duo de guitaristes Thibaut Garcia et Antoine Morinière livrent leur transcription des Variations Goldberg le 8. Château en musique propose, le 6, trois programmes de répertoire chambriste, avec en particulier des raretés pour harpe par Anja Linder. Entièrement féminin, le quintette à cordes Smoking Joséphine propose un savoureux panorama d’arrangements le 9. Quant à la clôture, elle prend la forme d’une carte blanche à Renaud Capuçon, dans Mozart, Beethoven et La Truite de Schubert.

Gilles Charlassier