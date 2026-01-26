La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Jazz / Musiques - Agenda

Vando Oliveira, un carioca qui a su conquérir l’Europe

©Vando Oliveira @ VMO Creative Media
Vando Oliveira @ VMO Creative Media

Studio de l’Ermitage

Publié le 26 janvier 2026 - N° 340

Soirée brésilienne au Studio de l’Ermitage avec un groupe authentique dont le chanteur Vando Oliveira est un carioca qui a su conquérir l’Europe. 

Un cavaquinho (petite guitare brésilienne), des percussions de toutes tailles et de toutes sortes, du tambourin (pandeiro) aux tambours (rebolo, tantam…). C’est dans une ambiance conviviale que six musiciens se retrouvent autour d’une table pour interpréter les plus grands classiques de la samba et quelques compositions personnelles. Fin février, c’est Vando Oliveira qui sera mis à l’honneur. Il est l’un des plus remarquables interprètes de la musique brésilienne en Europe. Ce natif de Rio, formé à l’école de Samba Beija-Flor, est chanteur et multi-instrumentiste, héritier d’une famille de sambistes. Avant de s’installer en Allemagne, il a fréquenté différents groupes. Sa voix mélodieuse et claire galvanise toujours un public qui ne demande qu’à danser et frapper des mains.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Vando Oliveira
du dimanche 22 février 2026 au dimanche 22 février 2026
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage, 75020 Paris

à 21h. Tél : 01 44 62 02 86.  www.studio-ermitage.com

