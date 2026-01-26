Vando Oliveira, un carioca qui a su conquérir l’Europe

Soirée brésilienne au Studio de l’Ermitage avec un groupe authentique dont le chanteur Vando Oliveira est un carioca qui a su conquérir l’Europe.

Un cavaquinho (petite guitare brésilienne), des percussions de toutes tailles et de toutes sortes, du tambourin (pandeiro) aux tambours (rebolo, tantam…). C’est dans une ambiance conviviale que six musiciens se retrouvent autour d’une table pour interpréter les plus grands classiques de la samba et quelques compositions personnelles. Fin février, c’est Vando Oliveira qui sera mis à l’honneur. Il est l’un des plus remarquables interprètes de la musique brésilienne en Europe. Ce natif de Rio, formé à l’école de Samba Beija-Flor, est chanteur et multi-instrumentiste, héritier d’une famille de sambistes. Avant de s’installer en Allemagne, il a fréquenté différents groupes. Sa voix mélodieuse et claire galvanise toujours un public qui ne demande qu’à danser et frapper des mains.

Philippe Deneuve