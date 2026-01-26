La Terrasse

Jazz - Agenda

Le Massilia Sounds avec le saxophoniste Raphaël Imbert

©Le saxophoniste Raphaël Imbert est de retour à Paris dans le cadre d’un week-end dédié à Marseille. © Edouard Lemiale
Le saxophoniste Raphaël Imbert est de retour à Paris dans le cadre d’un week-end dédié à Marseille. © Edouard Lemiale

Philharmonie de Paris

Publié le 26 janvier 2026 - N° 340

Terre de brassage depuis des siècles, la cité portuaire et ses musiques sans frontières sont célébrées par la prestigieuse institution parisienne.

Massilia Sound System, c’était et cela reste un combo qui mixe les riddims du dancehall et les chants occitans. Massilia Sounds, c’est désormais aussi une programmation qui réunit certains des acteurs de la scène marseillaise, à commencer par Maura Guerrera, Malik Ziad et Manu Théron, qui créent ensemble l’album Spartenza, tissant un pont entre les traditions vocales des paysans de Sicile et les musiques algériennes. À leur suite, ce sera De La Crau, un trio qui électrise les chants des troubadours, avant que le duo Benzine rappelle que la cité Phocéenne a toujours été la clef d’accès au raï. Dans un tout autre registre, les saxophonistes Raphaël Imbert et Kebbi Williams jouent eux aussi à saute-moutons avec les œillères, à l’image de leurs invités parmi lesquels on remarque les voix de Célia Wa et Mike Ladd. Quant à Lamine Diagne, il s’associe à l’auteur-rappeur Ilan Couartou et au rythmicien Matthieu Jacinto (alias Joos), pour un conte célébrant le quartier bigarré de La Plaine, cœur vibrant de la ville. Pour finir, place à un grand bal avec notamment le formidable Manu Théron.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Le Massilia Sounds avec le saxophoniste Raphaël Imbert
du jeudi 19 février 2026 au dimanche 22 février 2026
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Tél. : 01 44 84 44 84.

