Le trio Sullivan Fortner, du jazz en version originale.

Une soirée placée sous le signe du jazz, en versions française puis américaine, avec l’harmoniciste Olivier Ker Ourio, le pianiste Manuel Rocheman, puis le pianiste Sullivan Fortner en trio.

Pour commencer, l’harmoniciste Olivier Ker Ourio et le pianiste Manuel Rocheman fourniront le juste diapason. Non sans faire écho au duo composé par Toots Thielemans et Bill Evans, ces deux-là échangent depuis un bon moment, en toute affinité pour paraphraser le titre de leur disque, entre standards de jazz et classiques de la chanson, où la mélodie reste le fil d’une complicité à fleur de voix. Quant au pianiste Sullivan Fortner, le voilà de retour en trio, son format de prédilection, avec le contrebassiste Tyrone Allen II et le batteur Kayvon Gordon. Disque après disque, le natif de La Nouvelle Orléans s’impose comme l’un des pianistes le plus passionnants sur le terrain du jazz, capable tout autant de s’inscrire dans cette longue tradition que de s’en départir pour oser des innovations. Somme toute, vous l’aurez compris, un rendez-vous à ne pas manquer.

Jacques Denis