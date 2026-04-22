Onze jeunes danseurs et danseuses du Ballet Preljocaj Junior s’emparent de Near Life Experience, comme si la pièce, créée en 2003, retrouvait en eux une seconde naissance. Aux frontières du vivant.

Near Life Experience explore ces états où l’être vacille – transe, évanouissement, extase, non comme des dérives, mais comme des passages. Des zones intermédiaires où l’on s’absente de soi pour mieux revenir au monde. À l’image d’une expérience de mort approchée (Near Death Experience), mais résolument tournée vers la vie, la pièce interroge ce qui se joue dans ces interstices : qu’éprouve‑t‑on lorsque le corps s’oublie, lorsque l’esprit se dissout un instant dans la lumière. Portée par la musique atmosphérique du groupe Air, cette chorégraphie respire comme un organisme vivant. Les nappes sonores, tantôt diaphanes, tantôt pulsées, enveloppent les interprètes et les entraînent dans une danse qui semble naître directement de la matière sonore. Preljocaj parle de « ravissement », ce moment où l’individu est « enlevé à lui‑même ».

Expérience limite

Les jeunes danseurs en donnent une incarnation lumineuse, traversant l’espace comme on franchit un seuil, entre veille et abandon, entre souffle et suspension. Leurs corps sculptent l’air, se déplient, comme si chaque geste ouvrait une brèche vers un ailleurs. Le fil rouge qui parcourt la scène tel un cordon ombilical, un lien indéfectible, devient sous leurs mains une métaphore sensible : celle des attachements invisibles qui nous relient les uns aux autres. La danse, luxurieuse, élastique, presque organique, révèle une humanité à fleur de peau. Rien n’est forcé, rien n’est démonstratif : tout circule, glisse, se déploie avec une douceur poignante. Gageons que cette nouvelle interprétation saura ouvrir d’autres chemins à la pièce, portée par l’élan de cette jeune génération. Et peut‑être l’œuvre trouvera encore de nouvelles façons de frôler le mystère du vivant.

Agnès Izrine