Habités par la question de la précarité de l’existence et de la fragilité de la condition humaine, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola présente Timber aux Célestins – Théâtre de Lyon. Un quadriptyque théâtral sans parole qui nous invite à penser, entre absurde et tragique, notre relation au cataclysme environnemental en cours.

N’y allons pas par quatre chemins, il s’agit bien d’une catastrophe. D’un emballement funeste qui touche tous les domaines du vivant. Des arbres tombent, sans doute victimes d’opérations de déforestation coupables. Des oiseaux morts s’écrasent au sol, stoppés en plein vol par un mal qui ne dit pas encore son nom. Et puis des incendies éclatent, consumant des pans entiers d’écosystèmes forestiers. Et l’être humain dans tout ça ? Il continue d’aller son petit bonhomme de chemin, plus ou moins insouciant, bien souvent maladroit, avançant dans la vie comme si de rien n’était. Ou presque. C’est le tableau cocasse à force d’absurdité, mais loin de tout légèreté, que dessine Timber, dernier spectacle de la compagnie belge Still Life dont le titre renvoie au cri d’alerte poussé par les bûcherons anglosaxons pour prévenir qu’ils s’apprêtent à abattre un arbre. Présenté en avril à Bagneux, au Festival Avis de temps fort !, aujourd’hui à l’affiche des Célestins, cette création de théâtre visuel et corporel se passe des mots pour dire ce qu’elle a à dire, ou plutôt pour ouvrir les horizons thématiques larges, libres, qu’elle soumet à la pensée et à l’imaginaire de ses publics.

L’être humain et ses inconséquences

Au sein de ce polyptyque centré sur la question du vivant et de la crise environnementale, quatre saynètes aux univers propres se succèdent, à la frontière du grotesque, du tragique et du poétique. Un trio de personnages tente, avec difficulté, de relâcher un grand singe dans son milieu naturel. Un autre groupe suit un stage de reconnexion à la nature. Puis un couple d’instagrameurs, en plein live, fait face aux débordements angoissants de la forêt. Enfin, l’enterrement d’un petit chien ne se passe pas du tout comme sa vieille maîtresse l’avait prévu. Le point commun de toutes ces histoires brèves ? L’intervention du grotesque qui parfois amuse, parfois désole, parfois émeut. Car l’être humain est ce qu’il est. Désespérant dans ses excès et ses aveuglements. Attendrissant, toutefois, dans sa croyance indéfectible en sa propre survie. Incarnés avec vivacité par Muriel Legrand, Sophie Leso, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola, les protagonistes de Timber ne nous disent jamais vraiment qui ils sont. Les situations qu’ils font naître n’éclaircissent d’ailleurs que vaguement le monde qui les contient. Exigeante, précise bien qu’impressionniste, cette balade en terre de drôlerie et d’inquiétude a pourtant bien la couleur du réel. Un réel implacable dont les séismes nous sont déjà familiers.

Manuel Piolat Soleymat