Dans le sillon d’une tournée triomphale en 2024, le collectif de taïko japonais Kodo est de retour pour présenter « Luminance »

Depuis plus de cinquante ans, ce collectif formé par d’anciens membres du groupe Ondekoza, pour divergences de vue avec le fondateur Den Tagayasu, propose une relecture de la vaste tradition musicale japonaise, en explorant les multiples possibilités offertes par le taiko, tambour de peau tendue sur bois utilisé dans les fêtes traditionnelles. Tout un art de jouer qui, selon les sensibilités, relève de la musique, de l’art martial, de la méditation ou de la danse. Toujours est-il que tous ces qualificatifs collent aux ambitions de cette troupe qui a pris le nom de Kodo à partir de 1981, texto « battement du cœur », mais aussi « enfant du tambour ». Son but : diffuser un message « d’humanité partagée, de conscience environnementale et de paix ». C’est tout l’enjeu de son nouveau spectacle, Luminance, qui par les vibrations du taiko entend éveiller les consciences, apaiser les douleurs, et transformer l’ombre en lumière. À méditer.

Jacques Denis