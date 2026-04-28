Jean-Pierre Como et Javier Girotto en parfaite osmose

Le duo aux multiples facettes que forment Jean-Pierre Como et Javier Girotto dessine un espace où résonne une musique claire et profonde. Leurs influences s’y expriment en toute liberté.

Ils se sont reconnus. Enracinés dans leurs cultures d’origine, le pianiste Jean-Pierre Como et le saxophoniste Javier Girotto aiment travailler ensemble sur la respiration des notes. Récemment, ils ont enregistré en live, « Parfum d’Azur », un disque déjà loué par la critique, à la salle des Dominicains de Saint Émilion, lieu à forte dimension spirituelle. Leur vision du son est commune : un jazz aux accents impressionnistes et lumineux, soit la rencontre délicate du souffle et de la résonnance. En symbiose totale, les deux interprètes, également compositeurs, échangent avec délicatesse, unissant l’élégance du romantisme classique à la liberté de leurs improvisations. Leur musique, pourtant très écrite, laisse place à l’imagination avec une rare sensibilité. Dans l’écrin Art Déco de la salle Cortot, magnifié par une acoustique feutrée, le pianiste charismatique et son partenaire argentin, aussi brillant au saxophone baryton qu’au soprano, devraient, une fois encore, être touchés par la grâce et transmettre leurs émotions au public. Sans artifices.

Philippe Deneuve