Le jazz progressif d’Emily Francis Trio.

Pour l’un de leurs rares passages en France, le trio d’Emily Francis partage une musique inventive et rêveuse, irriguée d’influences multiples.

« Une chose d’une rare beauté » décrit le magazine Jazzwise. Ce trio de jazz progressif d’une forme inédite est composé d’Emily Francis aux claviers, de Trevor Boxall à la basse et de Jamie « Drumcat » Murray à la batterie. Leurs performances ravissent un public exigeant. Sur leur dernier disque, « Atomic », ils explorent le conflit et la tourmente, le bien-être et la dimension surnaturelle par leurs compositions dynamiques et mélodiques. Leurs influences vont de Herbie Hancock à Genesis, de Pink Floyd à Brad Mehldau, mais empruntent aussi à la musique de film, à celle du XXe siècle et aux séries TV. Soutenus par Gilles Peterson, faiseur de sons britanniques, ils transcendent leurs connaissances pour proposer une galerie unique de créations sonores. Beaucoup de finesse dans ce projet.

Philippe Deneuve