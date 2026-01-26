Airelle Besson et Lionel Suarez pour un joli songe d’hiver

Entre Airelle Besson et Lionel Suarez, la complicité n’est pas un vain mot mais la clef pour formuler un joli songe d’hiver.

Voici vingt ans qu’ils se sont rencontrés, lors d’une création de Laurent Cugny. Une dizaine d’années plus tard, la trompettiste Airelle Besson a convié l’accordéoniste Lionel Suarez à Jazz sous les Pommiers pour un premier essai en duo. Très vite transformé en une paire de complémentaires qui poursuit cet échange placé sous le sceau de la mélodie épurée. Dix ans ont de nouveau passé, et les voilà enfin réunis en studio pour un disque intitulé Blossom dont ils fêtent la sortie ici. Neuf thèmes de leurs plumes et trois reprises, dont une version sublimée du génial Ida Lupino de Carla Bley, en composent le répertoire qui repose sur un sens de l’écoute affiné. Tout indiqué pour les âmes sensibles.

Jacques Denis