La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Jazz - Agenda

Airelle Besson et Lionel Suarez pour un joli songe d’hiver

©Airelle Besson et Lionel Suarez, un dialogue au sommet. © Lucille Reyboz
Airelle Besson et Lionel Suarez, un dialogue au sommet. © Lucille Reyboz

Le Bal Blomet

Publié le 26 janvier 2026 - N° 340

Entre Airelle Besson et Lionel Suarez, la complicité n’est pas un vain mot mais la clef pour formuler un joli songe d’hiver. 

Voici vingt ans qu’ils se sont rencontrés, lors d’une création de Laurent Cugny. Une dizaine d’années plus tard, la trompettiste Airelle Besson a convié l’accordéoniste Lionel Suarez à Jazz sous les Pommiers pour un premier essai en duo. Très vite transformé en une paire de complémentaires qui poursuit cet échange placé sous le sceau de la mélodie épurée. Dix ans ont de nouveau passé, et les voilà enfin réunis en studio pour un disque intitulé Blossom dont ils fêtent la sortie ici. Neuf thèmes de leurs plumes et trois reprises, dont une version sublimée du génial Ida Lupino de Carla Bley, en composent le répertoire qui repose sur un sens de l’écoute affiné. Tout indiqué pour les âmes sensibles.

Jacques Denis

A propos de l'événement

du mardi 17 février 2026 au jeudi 19 février 2026
Le Bal Blomet
33 rue Blomet, 75015 Paris

à 19h30. Tél. : 07 56 81 99 77.

