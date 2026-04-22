“Irresistible Revolution” d’Ayelen Parolin

Entre jeu, carnaval, rituel et manifestation, Ayelen Parolin imagine la rencontre utopique de douze interprètes. Quand la joie et le plaisir subversifs de danser nous libèrent.

« J’ai créé en 2023 Malón pour le Ballet de Lorraine. C’était la première fois que je chorégraphiais pour autant d’interprètes. Je travaillais alors sur la notion de plaisir, et un ami m’a conseillé de lire Pleasure Activism d’Adrienne Maree Brown, un livre qui traite de la dimension politique du plaisir. Puis j’ai lu Joyful Militancy de Berkman et Montgomery qui nous parle de nous engager de manière moins rigide, plus joyeuse, pour mieux nous transformer les uns les autres. Enfin j’ai découvert Dancing in the Streets de Barbara Ehrenreich, qui raconte comment la danse a été interdite ou manipulée à de nombreux moments de l’histoire à cause de son potentiel de cohésion sociale. Ces ouvrages ont résonné avec mon expérience personnelle. Avec le carnaval de Buenos Aires qui m’émerveillait enfant ; avec cette fanfare dont les musiciens étaient habillés en diables dans une rue de Montpellier et avec lesquels je m’étais mise à danser spontanément, sans même y réfléchir.

Douze interprètes singuliers

J’ai ainsi eu envie d’imaginer cette révolution irrésistible, joyeuse et utopique, envie que nous liions nos forces pour nous battre de manière festive. Nous avons imaginé avec mes danseurs et danseuses ce que serait un carnaval aujourd’hui en nous demandant quels étaient les lieux de passion, d’euphorie. Les événements sportifs, les concerts, les manifestions sont des lieux de ferveur et de cohésion. Il est très émouvant d’être ensemble dans la rue pour tenter de changer les choses. J’ai voulu brouiller les pistes entre ces divers univers, entre la fête et le rituel. À partir d’improvisations nous avons créé des collectifs valorisant les singularités de chacun, en prenant soin de ne surtout rien homogénéiser et de favoriser la complicité, la rencontre, le jeu. »

Propos recueillis par Delphine Baffour