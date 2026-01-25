La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Classique / Opéra - Agenda

Valentin Malinin consacre son récital à la musique de John Cage

©Le pianiste Valentin Malinin. © DR
Le pianiste Valentin Malinin. © DR

Fondation Louis Vuitton / piano

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

Le virtuose russe Valentin Malinin consacre son récital à la musique de John Cage, pour piano préparé ou non, et à ses propres compositions.

Né en 2001, Valentin Malinin avait fait sensation et remporté le 2e Prix du Concours Tchaïkovski en 2023. Lauréat également du concours « French Riviera Masters » en novembre dernier à l’Opéra de Nice, on savait son répertoire tourné vers Tchaïkovski, Scriabine ou Prokofiev. Son programme à la Fondation Louis Vuitton est donc assez surprenant puisque, en lien avec l’exposition Gerhard Richter, il interprète les constructions pianistiques de John Cage, bien loin de la virtuosité russe, mais qui réclament une grande attention à la vie du son. Et ça, Valentin Malinin sait faire. On le découvrira aussi compositeur.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Valentin Malinin
du mercredi 18 février 2026 au mercredi 18 février 2026
Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi, 75016 Paris

à 20h30. Tél. : 01 40 69 96 00.

