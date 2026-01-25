Le virtuose russe Valentin Malinin consacre son récital à la musique de John Cage, pour piano préparé ou non, et à ses propres compositions.

Né en 2001, Valentin Malinin avait fait sensation et remporté le 2e Prix du Concours Tchaïkovski en 2023. Lauréat également du concours « French Riviera Masters » en novembre dernier à l’Opéra de Nice, on savait son répertoire tourné vers Tchaïkovski, Scriabine ou Prokofiev. Son programme à la Fondation Louis Vuitton est donc assez surprenant puisque, en lien avec l’exposition Gerhard Richter, il interprète les constructions pianistiques de John Cage, bien loin de la virtuosité russe, mais qui réclament une grande attention à la vie du son. Et ça, Valentin Malinin sait faire. On le découvrira aussi compositeur.

Jean-Guillaume Lebrun