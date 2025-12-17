Schubert versus Fauré par le Quatuor Zaïde

Le Quatuor Zaïde met en regard deux grandes œuvres de Schubert et Fauré séparées exactement par un siècle.

En 1924, Fauré écrit son unique quatuor à cordes, en mi mineur op.121. Cette ultime œuvre de la main du compositeur français, qui attend la fin de sa vie pour aborder l’un des genres les plus exigeants sur lequel l’ombre des sommets beethovéniens plane encore un siècle après, compte, avec ses trois mouvements, dont un Andante baigné d’une lumière surnaturelle, parmi les plus belles pages du répertoire. Cent ans plus tôt, en 1824, Schubert concevait son Quatuor n°13 en la mineur D. 804, surnommé Rosamunde pour la reprise dans le mouvement lent du thème de la musique de scène éponyme datée de l’année précédente. Pour prolonger l’intimité mélancolique et nostalgique du seul de ses quinze quatuors que Schubert fit éditer de son vivant, les Zaïde interprètent un lied empreint de la même sensibilité, Le Roi des Aulnes, dans un arrangement d’Eric Mouret.

Gilles Charlassier