Schubert versus Fauré par le Quatuor Zaïde

©Légende : Le Quatuor Zaïde Crédit : Kaupo Kikkas
Légende : Le Quatuor Zaïde Crédit : Kaupo Kikkas

Bibliothèque La Grange-Fleuret / Musique de chambre

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Le Quatuor Zaïde met en regard deux grandes œuvres de Schubert et Fauré séparées exactement par un siècle.

En 1924, Fauré écrit son unique quatuor à cordes, en mi mineur op.121. Cette ultime œuvre de la main du compositeur français, qui attend la fin de sa vie pour aborder l’un des genres les plus exigeants sur lequel l’ombre des sommets beethovéniens plane encore un siècle après, compte, avec ses trois mouvements, dont un Andante baigné d’une lumière surnaturelle, parmi les plus belles pages du répertoire. Cent ans plus tôt, en 1824, Schubert concevait son Quatuor n°13 en la mineur D. 804, surnommé Rosamunde pour la reprise dans le mouvement lent du thème de la musique de scène éponyme datée de l’année précédente. Pour prolonger l’intimité mélancolique et nostalgique du seul de ses quinze quatuors que Schubert fit éditer de son vivant, les Zaïde interprètent un lied empreint de la même sensibilité, Le Roi des Aulnes, dans un arrangement d’Eric Mouret.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

le Quatuor Zaïde
du lundi 2 février 2026 au lundi 2 février 2026
Bibliothèque La Grange-Fleuret
11 bis rue de Vézelay, 75008 Paris

à 19h. Tél. : 01 53 89 09 10.

