Création pour orgue et voix de Christian Rivet

Sarah Kim et Jenny Daviet créent Over there into the wind, commande de Radio France à Christian Rivet dans un programme associant Bach, Mozart, Liszt, Alain, Duruflé et Messiaen.

Guitariste et luthiste, Christian Rivet a également composé pour des grands instrumentistes tel le flûtiste Emmanuel Pahud, des pianistes de la nouvelle génération, Clément Lefebvre et Célimène Daudet, ainsi que pour l’Intercontemporain ou le Philhar’. Radio France vient de lui commander une pièce pour orgue et voix, Over there into the wind. Sarah Kim et la soprano Jenny Daviet font découvrir ce nouveau jalon d’un univers aux titres aussi poétiques que ses harmonies sonores. Pour ce même effectif, Messiaen avait écrit Trois mélodies de jeunesse et les envolées mystiques du chant de l’Ange dans sa fresque lyrique Saint-François d’Assise. L’organiste titulaire à l’Oratoire du Louvre complète le programme avec des solos fervents de Bach, Alain et Duruflé, une transcription de Saint-François de Paule marchant sur les flots de Liszt et une curieuse Fantaisie pour orgue mécanique de Mozart.

Gilles Charlassier