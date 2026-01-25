La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Création pour orgue et voix de Christian Rivet

Création pour orgue et voix de Christian Rivet - Critique sortie Classique / Opéra Paris Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique
©Légende : L'organiste Sarah Kim Crédit : Christophe Leqoc
Légende : L'organiste Sarah Kim Crédit : Christophe Leqoc

Radio France / Musique de chambre

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

Sarah Kim et Jenny Daviet créent Over there into the wind, commande de Radio France à Christian Rivet dans un programme associant Bach, Mozart, Liszt, Alain, Duruflé et Messiaen.

Guitariste et luthiste, Christian Rivet a également composé pour des grands instrumentistes tel le flûtiste Emmanuel Pahud, des pianistes de la nouvelle génération, Clément Lefebvre et Célimène Daudet, ainsi que pour l’Intercontemporain ou le Philhar’. Radio France vient de lui commander une pièce pour orgue et voix, Over there into the wind. Sarah Kim et la soprano Jenny Daviet font découvrir ce nouveau jalon d’un univers aux titres aussi poétiques que ses harmonies sonores. Pour ce même effectif, Messiaen avait écrit Trois mélodies de jeunesse et les envolées mystiques du chant de l’Ange dans sa fresque lyrique Saint-François d’Assise. L’organiste titulaire à l’Oratoire du Louvre complète le programme avec des solos fervents de Bach, Alain et Duruflé, une transcription de Saint-François de Paule marchant sur les flots de Liszt et une curieuse Fantaisie pour orgue mécanique de Mozart.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Création pour orgue et voix de Christian Rivet
du mardi 24 février 2026 au mardi 24 février 2026
Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique
116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

à 20h. Tél. : 01 56 40 15 16.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
48000abonnés
5367abonnés
article suivant

Anne Queffélec et le Quatuor Hanson proposent une promenade en solo avec ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire