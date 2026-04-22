Grand fidèle de Montpellier Danse, Emanuel Gat renouvelle son équipe de danseurs et entre en dialogue avec les cinq mouvements de la Cinquième Symphonie de Mahler pour créer Cinq jours au soleil.

Pourquoi avoir choisi Mahler et la Cinquième Symphonie pour cette nouvelle création ?

Emmanuel Gat : Il m’est difficile de savoir pourquoi je choisis une musique. C’est très intuitif. Quelque chose me pousse à creuser un sillon, suscite ma curiosité en tant que chorégraphe. J’ai déjà créé une pièce pour la Dresden Frankfurt Dance Company (ex-Forsythe) cette année sur du Mahler. C’est une musique d’une grande force, comme une tempête, mais elle est en même temps délicate. Elle ne se prête pas facilement à la chorégraphie. Cela m’intéresse de découvrir où elle nous conduit, d’autant que je ne cherche pas à l’illustrer mais plutôt à entrer en dialogue avec elle.

« Cinq jours au soleil est né de ma rencontre avec ces douze jeunes interprètes. »

Pourquoi pour cette pièce travaillez-vous avec de nouveaux danseurs ?

E.G. : Après de très longues années avec la même équipe j’ai éprouvé le besoin de repartir de zéro. J’ai donc fait une audition et engagé une équipe de douze jeunes interprètes. C’est une façon pour moi d’aller vers la nouveauté, de me remettre en question, de découvrir une nouvelle génération. Travailler avec eux me fait évoluer, me fait voir les choses à travers leurs yeux, sous un angle différent, dans des directions que je n’aurais pas empruntées avec d’autres. Cinq jours au soleil est né de ma rencontre avec ces douze jeune interpètes.

On connaît l’importance de la lumière dans vos créations. Qu’en est-il pour Cinq jours au soleil ?

E.G. : La lumière est pour moi un travail parallèle à la chorégraphie. Cela peut paraître bizarre mais je pense la lumière en amont puis je pose mes pièces à l’intérieur. Ma trame de lumière a été écrite en rapport avec la musique. Il y aura un mouvement physique des sources de lumière pendant le spectacle. Dans son aspect naturel la lumière bouge. Le soleil change d’angle, de température, d’intensité.

Propos recueillis par Delphine Baffour