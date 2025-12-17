La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Georges Aperghis tête d’affiche du Festival Présences 2026

Georges Aperghis tête d’affiche du Festival Présences 2026 - Critique sortie Classique / Opéra Paris Maison de la Radio et de la Musique
©Le compositeur Georges Aperghis. © Christophe Abramowitz / Radio France
Le compositeur Georges Aperghis. © Christophe Abramowitz / Radio France

Maison de la Radio / contemporain

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Auteur de l’une des œuvres les plus singulières du répertoire contemporain, le compositeur de 80 ans Georges Aperghis est la tête d’affiche du 36e festival de création de Radio France.

La musique de Georges Aperghis, né en 1945 à Athènes et fondateur en 1976 de l’Atelier Théâtre et Musique (ATEM), se nourrit souvent des mots, sens et sons mêlés. Les classiques Récitations (1978) comme les plus récents La Nuit en tête (2000) ou Pubs / Reklamen (2015) sont évidemment à l’affiche, et Georges Aperghis poursuit son compagnonnage avec les voix (création de Willy-Willy par la Maîtrise de Radio France, premières françaises de Selfie in the dark, écrit en mémoire de son épouse Édith Scob, et de Wild Romance). Mais chez lui, la vivacité de la langue s’insinue dans la musique instrumentale : on découvrira notamment quelques Études pour orchestre, un nouveau quatuor à cordes (par le Quatuor Diotima) et une multitude de pages inclassables. Pour l’accompagner, le festival invite ceux pour qui la musique reste un espace de jeu : créations d’Alexandros Markéas (un autre Athénien), Noriko Baba, Mikel Urquiza ou Ondřej Adámek, deux créations de Sofia Avramidou, deux autres d’Eva Reiter… Une édition qui s’annonce jubilatoire.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Festival Présences 2026
du mardi 3 février 2026 au dimanche 8 février 2026
Maison de la Radio et de la Musique
116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

Tél. : 01 56 40 15 16 (avant-première le 31 janvier à 20h à l’Ircam).

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
46900abonnés
5283abonnés
article suivant

Elsa Rooke met en espace Anatomy of Love, un doublé Bernstein
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire