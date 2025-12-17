Georges Aperghis tête d’affiche du Festival Présences 2026

Auteur de l’une des œuvres les plus singulières du répertoire contemporain, le compositeur de 80 ans Georges Aperghis est la tête d’affiche du 36e festival de création de Radio France.

La musique de Georges Aperghis, né en 1945 à Athènes et fondateur en 1976 de l’Atelier Théâtre et Musique (ATEM), se nourrit souvent des mots, sens et sons mêlés. Les classiques Récitations (1978) comme les plus récents La Nuit en tête (2000) ou Pubs / Reklamen (2015) sont évidemment à l’affiche, et Georges Aperghis poursuit son compagnonnage avec les voix (création de Willy-Willy par la Maîtrise de Radio France, premières françaises de Selfie in the dark, écrit en mémoire de son épouse Édith Scob, et de Wild Romance). Mais chez lui, la vivacité de la langue s’insinue dans la musique instrumentale : on découvrira notamment quelques Études pour orchestre, un nouveau quatuor à cordes (par le Quatuor Diotima) et une multitude de pages inclassables. Pour l’accompagner, le festival invite ceux pour qui la musique reste un espace de jeu : créations d’Alexandros Markéas (un autre Athénien), Noriko Baba, Mikel Urquiza ou Ondřej Adámek, deux créations de Sofia Avramidou, deux autres d’Eva Reiter… Une édition qui s’annonce jubilatoire.

Jean-Guillaume Lebrun