Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault chorégraphient le Troisième Concerto pour piano et la Septième Symphonie de Beethoven.

Se penchant sur la Septième Symphonie, Wagner y voyait une « apothéose de la danse ». De fait, ses quatre mouvements semblent un appel aux élans du corps qui traduisent ceux de l’âme. C’est évident pour le finale – a-t-on jamais écrit musique plus enlevée ? Mais c’est tout aussi vrai pour l’allegretto, marche funèbre qui s’amplifie d’elle-même en une magnifique surrection de tout l’orchestre. Il y a donc matière à danser la symphonie, et c’est ce que proposent Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault aux jeunes danseurs du centre de formation qu’ils ont créé au sein du Théâtre du Corps. La force dramatique et les climats changeants du Troisième Concerto, que David Greilsammer dirige du piano, devraient se prêter tout aussi bien à l’approche chorégraphique.

Jean-Guillaume Lebrun