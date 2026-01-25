Le pianiste Pierre-Laurent Aimard rend hommage au centenaire György Kurtág et interprète dix regards de compositeurs d’aujourd’hui sur des œuvres du Musée du Louvre.

Peut-on dire la peinture par la musique ? Une lumière peut-elle devenir un timbre, une courbure un rythme ou une perspective un contrepoint ? Cette question, Hugues Dufourt (né en 1943) l’a creusée œuvre après œuvre au point que son catalogue prend des airs de musée personnel. Rien d’étonnant donc à ce qu’il ait répondu en 2013 à une commande de pièces pour piano inspirées des collections du Louvre : ce sera La Fontaine de cuivre d’après Chardin. Pour ce projet, que Pierre-Laurent Aimard reprend à son compte, Philippe Manoury s’était penché sur L’Astronome de Vermeer, Gérard Pesson sur Les Bergers d’Arcadie de Poussin etc. Le Hongrois György Kurtág (né en 1926) avait choisi une sculpture égyptienne. Pierre-Laurent Aimard joue ce …couple égyptien en route vers l’inconnu… (avec double) mais aussi quelques pages de son foisonnant cycle Játékok (« Jeux »), monument ludique du piano contemporain.

Jean-Guillaume Lebrun