Un nouveau Festival de Tragédies à Nice, première édition

Muriel Mayette-Holtz, directrice du Théâtre national de Nice, initie un Festival de Tragédies aux Arènes de Cimiez, sublime lieu niçois inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Première édition du 19 juin au 5 juillet 2024, avec des pièces signées Stéphane Braunschweig, Charles Berling, Simon Abkarian, et en spectacle inaugural la création de Phèdre par la metteure en scène.

En 2019 Muriel Mayette-Holtz a présenté au Festival de Syracuse Les Troyennes d’après Euripide dans une somptueuse mise en scène qui magnifiait le courage de ces héroïnes endeuillées. Là est né son désir de créer à Nice un festival de tragédies, une première en France. « Nous avons besoin de célébrer l’humanité dans ce qu’elle a de plus beau et de plus terrifiant : la puissance de l’âme, l’énergie sacrée des sentiments. » confie-t-elle. Aujourd’hui, dans une époque marquée par la guerre et de multiples manifestations de haine, un tel festival est appelé à résonner avec acuité, avec force, « pour que nos pires angoisses se transforment en beauté ». Sur le site exceptionnel de l’amphithéâtre des Arènes de Cimiez, dans la douceur des nuits méditerranéennes, de très belles œuvres pétries de douleur et marquées par la perte, dont l’expression artistique révèle une part irréductible d’humanité, sont appelées à toucher les cœurs. Muriel Mayette-Holtz y crée Phèdre, tragédie d’un désir passionnel, irrépressible, avec la jeune Ève Pereur dans le rôle-titre.

La beauté des larmes pour apaiser les cœurs

« Ce spectacle est une danse de souffrance, un cri d’amour dans la nuit qui ne trouve pas de repos. » souligne la metteure en scène. Au programme aussi la sublime mise en scène d’Andromaque par Stéphane Braunschweig, qui laisse émerger « au cœur des affects les traces et les rages d’une guerre qui ne veut pas finir », avec Pyrrhus en chef de guerre remarquablement interprété par Alexandre Pallu, avec une déchirante Andromaque incarnée par Bénédicte Cerutti. Simon Abkarian, brillant auteur et metteur en scène, imagine avec Hélène après la Chute une âpre confrontation entre l’irrésistible Hélène et le Roi de Sparte Ménélas, se retrouvant après la chute de Troie. Charles Berling fait entendre avec une poignante profondeur Calek, témoignage glaçant sur l’horreur nazie d’après les Mémoires de Calek Perechodnik, né en 1916 à Varsovie, l’un des rares survivants à la liquidation du ghetto où périrent plus de 350000 juifs. Autre petite forme, Notre Homère d’après L’Iliade mis en scène par l’excellent Jacques Bonnaffé, qui interprète dans une oralité retrouvée le voyage en compagnie d’Emmanuel Lascoux. À noter autour de la programmation et en dehors des Arènes la création par Muriel Mayette-Holtz du Procès de Néron, ainsi que divers rendez-vous conviviaux et lectures.

Agnès Santi