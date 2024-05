« Chalon Dans La Rue 2024 » entre diversité et prise de risque

La 37ème édition du festival Chalon dans la rue aura lieu du 10 au 13 juillet 2024, soit une semaine plus tôt qu’à l’accoutumée. Il s’agit toujours du deuxième plus grand rendez-vous des arts de la rue, dont la programmation sans exclusive est propre à contenter tous les goûts.

Le festival porte l’ambition de montrer la diversité des écritures pour l’espace public. La sélection IN révèle de belles prises de risque et beaucoup de diversité. Les nouvelles créations des Fugaces et de Notre Insouciance s’attaquent à des sujets forts (traumas infantiles et sexualité féminine). Il y aura des propositions portées par un humour corrosif (Cie OpUS), une déambulation poétique participative (Cie Entre ciel et terre) et une à la rencontre du clair-obscur vespéral (Cie La Folie Kilomètre), une exploration quasi-anthropologique (Cie Pudding Théâtre) et la rencontre improbable avec la matière plastique (Cie Super Surface)…

Des spectacles de toutes les disciplines

La sélection OFF est vaste, et offre un échantillon de toutes les disciplines qui peuvent se déployer dans l’espace public. On reconnaît quelques signatures connues. En théâtre, à côté des 26000 couverts, Raoul Lambert et autres Grand Colossal Théâtre voisinent avec l’explosive Pina Wood. Du côté du cirque on retrouve le Galactik Ensemble, Sacékripa, La June ou encore la Cie Monad. Il y en a, au-delà, pour tous les goûts : marionnette et théâtre d’objet (Volpinex…), clown (Typhus Bronx…) danse, musique… Des dizaines de spectacles à découvrir !

Mathieu Dochtermann