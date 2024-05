Festival MiMa, une programmation généreuse et pointue

MiMa, festival de marionnette contemporaine, se tient du 1er au 4 août. Ambiance estivale mais programmation généreuse autant que pointue : un incontournable du circuit marionnette.

42 spectacles sont programmés, qui mélangent des compagnies régionales, nationales et internationales. La Cie Nokill présente les premières de son nouveau spectacle, Camera Obscura, qui utilise un dispositif cinématographique ancestral autant qu’artisanal. La Cie Les Yeux Creux est à l’honneur, avec trois spectacles aux formes très différentes, dont le superbe Terreur, et son fondateur Antonin Lebrun est également à l’affiche du très sympathique Manipophone. La liste des excellentes compagnies, de la Bakélite à Arnica en passant par les Belges du Tof Théâtre, démontre la qualité de la programmation. On note particulièrement les premières de Henriette, une création de la Cie Les Atlantes, l’histoire d’une femme internée dans un asile au début du 20e siècle, et De l’or au bout des doigts de Fanny Bouffort, une exploration des mondes souterrains.

Mathieu Dochtermann