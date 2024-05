« Je suis perdu » de Guillermo Pisani

L’artiste d’origine argentine Guillermo Pisani interroge avec malice le regard qu’on pose sur l’étranger dans un spectacle tripartite qui mêle les genres.

Quand un homme est hébergé chez une jeune femme, plane une menace. Quand des comédiens endossent un rôle, comment font-ils pour prendre l’identité de leur personnage ? Quand, au CNRS, des actes malveillants ont eu lieu, la méfiance règne. À travers trois situations, trois courtes pièces de styles différents, Guillermo Pisani s’empare du sujet du rapport à l’autre, du regard qu’on pose sur lui, sur cet étranger qui n’est pas moi. Avec en toile de fond notre regard sur l’immigré que nient la haine comme la pitié, l’auteur et metteur en scène enchaîne des genres différents – ambiance à la Pinter, comédie et polar. Un spectacle piquant aux antipodes du registre compassionnel, avec trois interprètes au plateau, Caroline Arrouas, Boutaïna El Fekkak et Arthur Igual.

Eric Demey