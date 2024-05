Du 5 au 7 juillet, le festival Les Rugissantes donne rendez-vous au Creusot pour trois jours de spectacles dans l’espace public. Une programmation qualitative autant que ludique.

Loin de la fièvre avignonnaise, et avec une semaine d’avance sur le mastodonte chalonnais, La Ville du Creusot propose pour la cinquième année de suite ce temps fort qui fait partie de sa saison d’été joliment intitulée Les Beaux Bagages. Bien entendu, des concerts et autres DJ sets sont programmés en soirée, mais il y a surtout une belle sélection de spectacles touchant à presque toutes les disciplines qui peuvent investir l’espace public. La jonction entre les deux est assurée par des spectacles-concerts dont la réputation n’est plus à faire : le très déjanté Big Caddyman de Marc Prépus, et le très efficace Queen – A – Man de la Cie ô Captain mon capitaine qui prouve l’imparable énergie du répertoire de Queen, avec une chorégraphie de majorettes masculines qui ne manquent pas d’humour. En sus, la Cie Lucamoros présentera son installation-spectacle La Tortue de Gauguin, véritable régal pour les oreilles et pour les yeux, puisqu’il s’agit de juxtaposer le travail de six peintres œuvrant en parallèle à six œuvres picturales composant un tableau monumental.

Des spectacles mémorables

La programmation inclut en outre des valeurs sûres du théâtre de rue. L’inspiration littéraire est à l’honneur : les Batteurs de pavés donneront deux représentations de leur adaptation des Misérables, et la Cie Annibal et ses Éléphants donnera deux fois son spectacle visuellement composé comme une bande dessinée vivante, L’Étrange cas du docteur Jekyll et de monsieur Hyde. Le public aura également l’occasion de (re)découvrir un classique du répertoire : La Jurassienne de réparation de Théâtre Group’, un spectacle rythmé, drôle, parsemé de moments poétiques, qui met en scène une galerie de losers fêlés mais magnifiques. Les autres arts de la rue ne seront pas en reste : en marionnette, l’imaginatif et jubilatoire Viens, on se tire ! de La Corneille Bleue, en clown le très beau et poétique Fly Me to the Moon de la Cie Leandre Clown rivalisera d’humour avec Bakéké de Fabrizio Rosselli… Le cirque ne sera pas en reste, avec notamment la proposition survitaminée, massive, participative, euphorisante que constitue We Agree to Disagree du collectif belge Malunés.

Mathieu Dochtermann