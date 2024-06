Arthur Nauzyciel nous percute avec sa mise en scène des « Paravents » de Jean Genet

58 ans après le scandale que provoqua la création de la pièce de Jean Genet, à l’Odéon, les secousses telluriques des Paravents reviennent faire vibrer les murs du même théâtre. Dans une mise en scène opératique d’Arthur Nauzyciel, les quatre heures de cette représentation magistrale nous bousculent, nous percutent, nous transportent.

L’œuvre n’est pas limpide, mais elle est éclatante. On pourrait dire magmatique. De bout en bout impétueuse, libre de ses desseins et de ses mouvements, comme affranchie de toute norme. C’est un miroir qui se brise. En mille éclats. Devant nous. Dans un geste d’une grande ampleur et d’une grande beauté. La force de ce choc volontaire est le point de départ d’une succession de vicissitudes et de paroles qui révèlent la hauteur d’un projet ne pouvant être réduit à aucune cause, ne pouvant être enfermé dans aucune case. Les fulgurances des Paravents renversent les lois du réel pour les plier à leur démesure. Texte-monstre conçu comme tel, la pièce de Jean Genet nous projette de manière abrupte et frondeuse dans une autre possibilité de monde, une autre volonté d’existence. Écrite en 1958, publiée en 1961 chez L’Arbalète, créée en 1966, cette œuvre dessine bien sûr, en toile de fond, les circonstances de la guerre d’Algérie. Mais les nombreux personnages qui arpentent ce champ de bataille existentiel n’ont rien d’êtres réalistes. Ils s’avancent vers la mort d’un pas boiteux mais décidé, affirmant avec une bravoure aveugle leurs rêveries furieuses et outrancières de figures de théâtre.

Les mille éclats d’un miroir brisé

Ces figures de fils, de mère, de mari, d’épouse, de colons, de colonisés, de dominants, de dominés, de notables, de soldats…, Arthur Nauzyciel les réinventent aujourd’hui dans toute leur complexité. Pour ce faire, il a réuni une troupe impressionnante. Ils sont seize, comédiennes et comédiens de tous âges qui se rejoignent dans une même façon profondément corporelle, non naturaliste, de porter le texte en se laissant envahir par lui. Ils en font résonner les surgissements et les battements les plus lyriques, les plus audacieux. Montant, descendant, sillonnant dans tous les sens un escalier monumental (élément central de l’imposante scénographie signée Riccardo Hernández), Hinda Abdelaoui, Aymen Bouchou, Marie-Sophie Ferdane, Xavier Gallais…, se lancent sans retenue dans les visions amorales des Paravents. Dans ce long dialogue entre la vie et la mort, entre les vivants et les morts, les presque vivants et les pas tout à fait morts, Arthur Nauzyciel et ses interprètes font tonner le défi d’une représentation dont la grâce et l’exigence emportent tout sur leur passage. Ils nous mènent ailleurs, sans nous prendre par la main, nous invitant néanmoins à les suivre, au bord d’un précipice, là où des êtres en viennent à disparaître, à chuter ou qui sait, peut-être, à s’envoler.

Manuel Piolat Soleymat