« Tant pis c’est moi », stand-up autobiographique de Sam Karmann

Seul sur scène, le comédien Sam Karmann crée un stand-up autobiographique qui revient sur l’existence de sa mère et son propre passé. Co-écrit avec l’auteur Denis Lachaud, Tant pis c’est moi éclaire « des parcours de vie qui traversent les époques, les pays et la grande histoire ».

Tout commence avec la naissance de Collette Rochet, en Algérie, il y a plus de cent ans, en 1923. Fille du consul de France à Trieste, la mère de Sam Karmann (qui, lui, voit le jour en 1953, à Port-Saïd, en Égypte) va connaître une existence à bien des égards complexe, voire difficile. C’est donc par ce parcours de vie pas comme les autres que le comédien et co-auteur de Tant pis c’est moi commence son seul en scène. Puis il avance, année après année, suit Colette Rochet de pays en pays, dévoilant au passage des épisodes obscurs de ce passé familial. « Alors que j’étais parti pour raconter l’histoire romanesque de ma mère, explique-t-il, [les] conversations [que j’ai eues avec Denis Lachaud] nous ont conduits vers des couches plus profondes, plus intimes. Jusqu’à lever le voile d’un secret de famille qui aura déterminé ma vie entière. Et moi qui croyais que j’étais devenu comédien par hasard. »

Les lignes souterraines d’une vie

« Écrire un récit théâtral relatant l’histoire d’un homme, ce n’est pas seulement organiser les faits et anecdotes qu’il vous transmet en une dramaturgie efficace, fait remarquer Denis Lachaud, c’est aussi faire remonter à la surface tout ce qui porte cette histoire et lui donne du sens. Sam et moi avons œuvré ensemble à transmettre ce double parcours, celui de sa mère et le sien à la suite, ainsi que les enjeux traversant leurs aventures, tout ce qui rend cette histoire universelle. » Confession en six tableaux, Tant pis c’est moi veut nous faire sourire, nous émouvoir, nous gagner à la cause d’existences souvent instables et indécises. Nourri de réflexions sur les origines et la transmission, ce stand-up autobiographique met en évidence les lignes et les mouvements souterrains qui façonnent une identité.

Manuel Piolat Soleymat