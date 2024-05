Saison d’été 2024 du Théâtre du Peuple

Julie Delille présente sa première Saison d’été à la tête du Théâtre du Peuple de Bussang. Suivant les principes de saisonnalité, de sensibilité et d’organicité qu’elle place au cœur de son projet, elle met en scène Le Conte d’hiver de Shakespeare. D’illustres invités participent aussi à son utopie.

Nommée en 2023 héritière de l’utopie théâtrale de Maurice Pottecher, née en 1895 avec pour devise « Par l’art, pour l’humanité », Julie Delille souhaite affirmer ce lieu unique comme étant « un véritable lieu-phare pour interroger, mais aussi répondre à sa manière aux défis que pose notre époque ». Le Théâtre du Peuple permet ainsi à la metteure en scène d’ancrer dans un espace fort de son histoire et de son lien étroit à son territoire le travail qu’elle mène depuis plusieurs années à la tête de sa compagnie Les Trois Parques, « autour de ce que l’on peut qualifier d’écosophie ou écologie profonde ». Soit « une philosophie, ou plutôt une manière d’appréhender le monde et ses enjeux actuels d’un point de vue multiple et interdépendant qui comprend non seulement une attention à l’écologie environnementale, mais aussi à l’écologie sociale et l’écologie mentale ». Du 20 juillet au 15 septembre 2024, la première Saison d’été dirigée par Julie Delille dessine ces beaux chemins. Avec bien sûr vue sur la forêt vosgienne.

Shakespeare est dans la « Ruche »

Dans la « Ruche », dans l’organisme vivant qu’est pour elle la Saison d’été du Théâtre du Peuple, Julie Delille invite le grand William Shakespeare dont Maurice Pottecher montait une pièce il y a 122 ans. Elle opte pour Le Conte d’hiver dans la traduction de Bernard-Marie Koltès, où elle mêle comédiens amateurs et professionnels selon les principes fondateurs établis par Maurice Pottecher et toujours en vigueur. Cette histoire tragi-comique et difficile à croire, portée par une farandole de personnages hauts en couleurs, est pour la nouvelle directrice du lieu l’occasion de proposer au public « une expérience aussi profonde que divertissante ». Ce qu’est également le deuxième spectacle au programme de ce rendez-vous : le cabaret en carton Les Gros patinent bien de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, deux grands amoureux du Théâtre du Peuple. Impromptus et récital sont aussi au programme de l’été, qui s’achèvera les 14 et 15 septembre par les Journées du Matrimoine. Car dans la « Ruche » comme chez Les Trois Parques, les femmes sont au cœur d’une poétique de la relation exigeante et ouverte à tous.

Anaïs Heluin