Un amour de Blum

Avec Natacha Régnier et Jean-François Derec, Gérard Gelas met en scène le texte de Gérard Savoisien, à la découverte de l’histoire d’amour qui unit Léon Blum et Jeanne Reichenbach (née Levylier) sous le régime de Vichy.

Une passion pour l’État, un souci du bien commun, une adhésion aux normes de la démocratie, une détermination pragmatique : intellectuel en politique, le socialiste Léon Blum, qui institua lors du Front Populaire les congés payés et la réduction du temps de travail hebdomadaire, est un exemple dont notre actualité politique ne regorge pas y compris à gauche. Mais plus que l’action politique de Léon Blum, ce qui intéresse Gérard Savoisien, c’est le couple que forment Léon Blum et sa troisième épouse, Jeanne Reichenbach, amoureuse de lui depuis l’âge de seize ans. Fasciné par « cette superbe histoire d’amour si pleine de surprises, de rebondissements, de tendresse, d’espoir, de peur et de sensualité », il laisse voir l’amplitude et le cheminement de leur amour, mais aussi la grande Histoire.

Une superbe histoire d’amour

Leur idylle naît tardivement, dans des conditions difficiles, puisque Léon est en 1940 emprisonné sur ordre de Pétain. De prison en prison, elle lui rend visite dès qu’on l’y autorise. En 1942, le procès de Riom, fomenté par le régime de Vichy, voulut démontrer la responsabilité de plusieurs dirigeants politiques dont Léon Blum dans la débâcle de 1940. Il se défendit brillamment et mis en évidence l’indigence de l’accusation. En 1943, en tant qu’ « otage d’État » pouvant servir de monnaie d’échange, Blum fut déporté dans une dépendance du camp de Buchenwald. C’est là qu’il épousa Jeanne. Pour interpréter le couple, deux comédiens chevronnés à la belle présence. Jean-François Derec, qui en 2018 au Théâtre du Chêne Noir, a présenté Le jour où j’ai appris que j’étais juif, seul en scène formidable, réjouissant et poignant. Et Natacha Régnier, très connue dans le monde du cinéma mais aussi au théâtre.

Agnès Santi