Les Petits Bonnets : une pièce de cirque musicale fine, explosive et percutante

À Mother City, les ouvrières d’une fabrique de soutien-gorge se rebellent. Sur le site d’Occitanie fait son Cirque en Avignon, Pascaline Herveet met en cirque son texte Les Petits Bonnets (2016) dans une pièce jubilatoire, portée par le groupe de musique Les Elles.

La pièce est écrite autour de trois femmes : l’Amazone, rebelle et exubérante, danseuse de houla hoop ; Bouche cousue, aussi guindée que transgressive, danseuse de flamenco ; et La Joconde, naïve et triste, fildeferiste. Elles représentent cette lutte ouvrière et féministe, que Pascaline Herveet, en patronne d’usine, chante accompagnée par deux musiciennes. Cette madame Loyale annonce chaque nouvel acte et porte les voix de chacune. Un régisseur danseur sur patins et dompteur de fouets gravite autour d’elles pour organiser le plateau.

Cirque engagé et subtil pour une histoire populaire de la lutte ouvrière féminine

Exultante et réjouissante, cette rébellion se fait au milieu des vieilles machines à coudre et de soutiens-gorge qui volent. Entre ballons de baudruche qui explosent et ciseaux qui résonnent, la lutte se met en marche dans une ambiance vintage, sur fond d’actualités politiques.

Léa de Truchis de Varennes