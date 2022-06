Mamie Luger et Désirada, deux singuliers combats de femmes par Antoine Herbez

Toujours adepte de passerelles entre les arts et les cultures, la Compagnie Ah portée par le metteur en scène et comédien Antoine Herbez présente deux spectacles. Deux singuliers combats de femmes.

C’est une drôle de garde à vue que se coltine le capitaine de police Ventura, celle d’une grand-mère de 102 ans, Berthe, surnommée Mamie Luger à cause de l’arme du même nom, qu’elle a volée à un nazi et utilisée pas qu’une fois. Féministe de la première heure, née en 14 et mariée plusieurs fois à des types foireux, elle s’est débrouillée pour se faire justice. Ciselé à l’humour noir, l’interrogatoire né de la plume de Benoît Philippon, va considérablement instruire l’inspecteur et quelque peu transformer son regard sur la mamie flingueuse et gouailleuse. Metteur en scène et interprète de Ventura auprès de Josiane Carle dans le rôle de Mamie Luger, Antoine Herbez embarque le public dans l’aventure, qui lui aussi évolue au fil de l’histoire, entre rire et émotion.

Embarquer le public dans la quête

La seconde pièce présentée par la compagnie explore elle aussi un combat féminin, à la recherche de la vérité au cœur d’une famille aux filiations brisées et aux secrets cadenassés. Marie-Noëlle, la narratrice du roman de Maryse Condé qu’elle a elle-même adapté pour la scène, est une enfant abandonnée. Elle a grandi en Guadeloupe jusqu’au jour où sa mère, inconnue, la fait venir en France. Trois femmes et trois générations se confrontent, Marie-Noëlle, incarnée par Nathaly Coualy, est toutes les femmes, tandis que le comédien et musicien Igor Drané porte la voix des hommes. Marquée par l’absence du père, peuplée de fantômes et d’énigmes, la quête de Marie-Noëlle recherche une forme d’amour autant que de liberté. Sans pathos, Antoine Herbez orchestre son cheminement en laissant émerger ses contradictions et ses désirs, en affirmant puissamment la nécessité de la liberté.

Agnès Santi