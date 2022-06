Accompagné du musicien Nicolas Gautreau, Julien Defaye s’empare du témoignage de Frank Mayer, un chasseur américain qui raconta dans Tueur de bisons, ouvrage publié en 1958, l’aventure de sa vie dans les grandes plaines de l’Ouest des États-Unis.

Qui était Frank Mayer?

Julien Defaye : Dans les années 1940, aux États-Unis, le western devient un genre à part entière et beaucoup cherchent à rencontrer les old timers, ceux qui avaient vécu la conquête de l’Ouest, pour recueillir leurs histoires. Mayer est un de ceux-là. Né en 1850, il est connu pour sa participation au massacre des bisons, entre 1870 et 1880. Il a incarné avec fierté, jusqu’à sa mort en 1954, le mythe des grands espaces de l’Amérique.

Qu’est-ce qui vous intéresse particulièrement dans l’histoire de cet homme?

J.D. : Quand j’ai découvert Tueur de bisons, l’ouvrage que Frank Mayer a écrit, je n’avais qu’une idée vague de ce qu’avait été le massacre de cet animal. En le lisant, j’ai compris le rôle que le bison avait tenu dans la conquête de l’Ouest, dans la création de l’empire américain, l’importance qu’il avait eu dans le conflit qui fit passer les Indiens du statut d’hommes libres à celui d’habitants de réserves. Ce texte est le récit d’un homme qui se veut libre et dont la tâche choisie a consisté à « enlever la peau de ceux qui la portaient ». Mayer n’a qu’un seul et unique but : le profit. Il n’épouse pas de cause, n’éprouve aucun remord car, pour lui, les bisons n’étaient pas adaptés à la civilisation blanche. C’est à cet endroit du texte qu’il y a, pour moi, une chose à inventer : le drame ordinaire du choix.

« BUFFALO joue avec les artifices du concert, mais garde la simplicité et le temps présent de la lecture. »

Quelle forme prend la représentation que vous avez élaborée ?

J.D. : J’ai voulu que le spectacle s’articule autour du Dobro, une guitare à résonateur pour moi très représentative des grands espaces. Avec mon camarade musicien Nicolas Gautreau, nous avons mis à l’ouvrage les textes que je piochais dans Tueur de bisons et les musiques qu’il proposait. Cela, en cherchant le dialogue entre la musique et les mots d’une façon plus organique que psychologique. Nous souhaitons faire parvenir le sens de ce qui est dit, lu, dans une urgence et une nécessité, faire entendre et livrer une logique sensible au désordre. BUFFALO joue avec les artifices du concert, mais garde la simplicité et le temps présent de la lecture. C’est pourquoi, nous nous plaisons à dire que BUFFALO n’est ni un concert, ni une lecture, c’est une tuerie !

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat