L’Invention du printemps, poème dramatique de Patrice Douchet

L’auteur-metteur en scène Patrice Douchet présente L’Invention du printemps, un poème dramatique pour deux interprètes qui, entre légèreté et gravité, cherche à « proposer une image positive du ralentissement de la consommation ».

Commande du Campus de la Transition (lieu d’expérimentation, de recherche et d’enseignement visant à promouvoir une économie qui respecte et valorise les équilibres naturels de notre planète), L’Invention du printemps s’appuie sur des écrits, des retours d’expériences, des recherches scientifiques en cours pour réfléchir à l’avenir du monde. « Je n’ai pas de certitudes, fait remarquer Patrice Douchet, seulement des convictions. Et je considère que le doute fait partie de toute transformation. Il ne s’agit pas de céder au prosélytisme, aussi vertueux soit-il, ni de donner des leçons par le truchement du théâtre, (…) mais de se servir de la scène comme vecteur pour rendre séduisante une pensée qui peut paraître encore trop austère, en particulier aux jeunes ». La pensée « de la décroissance, de la résilience, de la réparation, d’une rénovation attendue ».

Manuel Piolat Soleymat