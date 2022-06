La Servante de Proust d’après Céleste Albaret : témoignage exceptionnel, éclairant et touchant.

Quelle bonne idée de faire entendre le recueil de souvenirs de Céleste Albaret, « fidèle amie » et servante de Proust, qui l’accompagna pendant huit ans, jusqu’à la mort de l’écrivain en 1922. Arnaud Bertrand met en scène ce témoignage exceptionnel, éclairant et touchant.

Merveilleux livre, parfaite introduction à La Recherche, Monsieur Proust traverse le temps jusqu’à l’appartement de l’écrivain, jusqu’à sa chambre, lieu de labeur et de fumigations où avec une extraordinaire ténacité Marcel écrit sans relâche jusqu’à pouvoir coucher sur la page le mot fin. Dévouée et heureuse de l’être, « fidèle amie » et servante, la jeune Céleste se consacre à sa mission au service et au chevet de l’écrivain malade pendant huit ans, de 1914 à la mort de Proust en 1922. Quelque 50 ans plus tard, elle livre ses souvenirs au journaliste Georges Belmont, longue confidence qui aboutit à la publication en 1973 de Monsieur Proust, qui obtint au fils du temps un grand succès, quoique les critiques de l’époque l’assassinèrent.

Explorer la mémoire

Peut-être imaginaient-ils d’emblée qu’une simple servante n’est évidemment pas légitime pour raconter – ce que démentent l’impressionnant souci du détail de Céleste, sa fine intelligence de chaque instant mais aussi la sincérité de sa démarche. En adaptant l’ouvrage pour la scène, Arnaud Bertrand confie l’interprétation à deux comédiennes, Annick Le Goff et Clémence Boisnard, incarnant le passé et le présent, la jeunesse et la maturité, afin par leur confrontation d’explorer la mémoire. « Les souvenirs de Céleste prolongent de manière étonnante les interrogations soulevées par les livres de Proust. Où sont les paradis perdus si ce n’est en nous ? Comment les retrouver ? Quel chemin intime doit-on emprunter pour se souvenir du passé ? » confie-t-il. Une belle manière d’approcher l’écrivain et son œuvre immense.

Agnès Santi