Try Paradise brise les œillères des factices frontières esthétiques

Sous la direction de Jean-Marc Zelwer sort l’album éponyme du groupe Try Paradise. Une création qui vise à briser les œillères des factices frontières esthétiques.

C’est à un trip du côté d’une Inde fantasmagorique que nous convie ce projet, dont on fête ce soir la sortie chez la bien nommée maison de disques Buda. Les cordes caressées ou plus frappées du santour de Jean-Marc Zelwer, instrument made in Cachemire, y dialoguent avec le métal percuté du steeldrum originaire de Trinidad et Tobago de Mathieu Borgne, les peaux des tambours du percussionniste Ercan Dursun, mais aussi le glockenspiel et la guitare basse de Patrick Chartol, tous au service du chant irradiant d’Umadevi Nageswara Rao, originaire du Tamil Nadu. Pas de doute, l’alliage de ces sonorités est parfaitement raccord avec l’ambition d’un tel attelage, visant à chevaucher au-delà des a priori identitaires pour un nouvel horizon, ouvert à l’altérité. Et si c’était ça le paradis ? Et si on ne nous l’avait pas dit ?!

Jacques Denis