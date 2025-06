À partir de l’œuvre de Bizet, Jeanne Desoubeaux crée un opéra itinérant, qui s’affranchit des murs du théâtre.

Près d’un siècle et demi après sa création, Carmen fascine toujours. Refusant la fatalité du féminicide contre l’héroïne de Mérimée et Bizet, la création de Jeanne Desoubeaux se déploie en quatre narrations simultanées. Il s’agit de nous rendre témoins, en adoptant le point de vue de l’un des personnages (Don José, Escamillo, Mercedes, Frasquita), du drame qui se joue. Un opéra itinérant pour, dit sa conceptrice, « sortir l’opéra de ses murs dorés et s’emparer de l’espace public, de la même manière que les colleurs et colleuses se sont emparés des murs pour dire leur colère ».

Jean-Guillaume Lebrun