Pour la troisième année, ce cycle de concerts à forte dimension scénique, porté par 18 ensembles, offre un riche contrepoint musical au Festival d’Avignon.

Il n’y a pas de musique sans espace pour la faire résonner. L’Archivolte, chapelle qui a traversé le temps depuis le xive siècle, ne lui offre pas seulement son acoustique réverbérée, elle est aussi un théâtre pour les sons. La musique vocale s’y exprime tout naturellement, à nu comme avec Akadêmia qui interprète le Requiem de Mozart dans une version intimiste, ou avec mise en scène. C’est ainsi que Les Nouveaux Caractères revisitent l’histoire de Figaro avec Les Noces de Suzanne, mêlant les airs de Mozart, les répliques de Beaumarchais et les chansons d’Antoine-Laurent Baudron qui en accompagnaient la création. Le théâtre se marie à la musique dans Charivari ! où cinq chanteurs-acteurs et les musiciens d’Il Buranello croisent les personnages de Shakespeare et les pages de Purcell. Quant au Polyptyque proposé par la violoniste Marianne Piketty et Le Concert Idéal, il s’attache à redonner vie au concerto éponyme composé en 1973 par Frank Martin pour Yehudi Menuhin, en le rattachant à la double influence des musiques de Bach, Vivaldi, Lotti ou Victoria et de La Maestà de Duccio à Sienne. Le collectif Le Banquet Céleste fait le chemin inverse : de l’âge d’or de la musique élisabéthaine (Dowland, Byrd, Gibbons…) à aujourd’hui (Arvo Pärt), il fait dialoguer les violes de gambe et la guitare électrique, la nature morte et la création vidéo.

Des formes inattendues

À la Collection Lambert, entourés de l’invention infinie de l’art contemporain, les ensembles créent des formes inattendues : happening interactif où le public oriente la musique du compositeur Alexandros Markeas jouée par l’excellent ensemble C-Barré (Musical Conversation with a Bot), opéra rétrofuturiste par Brins de Voix (Orphée 2050), ciné-concerts (Charlot par Les Voix animées, films surréalistes par l’Ensemble Orchestral Contemporain), conte musical par le Collectif Io (l’indémodable Pierre et le loup et des contes de Ionesco mis en musique par Thomas Nguyen), rencontre des musiques d’aujourd’hui avec la poésie d’Edgar Poe par l’ensemble Variances… Au total, quatre-vingt-six représentations du matin au soir par dix-huit ensembles membres de la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (Fevis) : Avignon a trouvé son cœur musical.

Jean-Guillaume Lebrun