Premier spectacle produit par la compagnie Mind at Wor, La Tête ailleurs joue avec les codes de la comédie musicale dans un format intime et décalé autour du deuil.

Du code selon lequel les personnages des comédies musicales s’expriment en chantant, Camélia Acef et Youri Rebeko ont voulu révéler l’étrangeté au sein d’une vie normale, à travers le personnage de Norah, qui voit sa concentration perturbée par des chansons s’immisçant dans sa tête à chacun de ses faits et gestes de sa vie de tous les jours. Derrière la douce dinguerie de ces mélodies parasites, c’est le deuil de son petit ami, Théo, musicien mort dans un accident de voiture, qui affleure irrépressiblement, au travers des chansons qu’il avait composées. Imaginée à quatre mains et pour deux voix, La Tête ailleurs, comédie musicale réduite à sa forme minimale, traduit la fragilité psychologique après la perte d’un être cher sous un angle léger et décalé. Avec une dynamique irrésistible dans l’enchaînement des saynètes, la pièce emporte le spectateur dans le tourbillon des émotions de Norah au fil de cette quête de sens qui n’est pas épargnée par les aléas et les absurdités du quotidien, professionnel, familial et amoureux.

Gilles Charlassier