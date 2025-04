Richard Bona et Alfredo Rodriguez en dialogue spectaculaire

Duo de choc à l’horizon entre le bassiste camerounais Richard Bona et le pianiste cubain Alfredo Rodriguez.

Deux musiciens hauts en couleur se retrouvent à la Seine musicale simplement en duo. On pourrait trouver que c’est peu, mais chacun d’eux est un homme-orchestre à lui seul, si bien qu’une telle réunion s’annonce explosive. D’un côté, le bassiste et chanteur Richard Bona, citoyen du monde passé par Paris, désormais basé à Miami d’où il lorgne vers le large, mêlant les rythmes de son Cameroun natal à ceux de la Caraïbe. De l’autre, le pianiste cubain Alfredo Rodriguez se classe dans la catégorie des avaleurs de piano : ceux qui font voler les touches, qui font ronfler le clavier, et sous les doigts duquel remontent inévitablement ces « claves » qui sont de véritables incitations à la danse. Un tel tête-à-tête ne peut que s’annoncer ludique, flamboyant, virevoltant… en un mot : spectaculaire.

Vincent Bessières