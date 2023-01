Festival Sons d’hiver 

Le rendez-vous de ceux qui n’ont pas d’œillères en musique.

La belle idée que de placer en fil rouge de cette édition le batteur percussionniste Sonny Troupé, singulière personnalité dont l’éclectisme lui permet de jouer en de multiples contextes. Après Nouvo Lokans, groupe all-stars guadeloupéen, il présenterasa nouvelle création intitulée Fonn Kè, des inflexions et une réflexion questionnant son identité créolisée. Autre temps fort de cette seconde partie du festival débutée fin janvier, la présence du trop rare sous nos contrées David Virelles en piano solo (le 7, à Maisons-Alfort). Le New-Yorkais grandi à Cuba sera suivi par une création d’Omar Sosa, conviant pour l’occasion l’un des ténors du saxophone Joe Lovano. Le lendemain au Générateur de Gentilly, autre ambiance (tendance plus électronique) avec la création du trio réunissant le joueur de koto électrique Michiyo Yagi, le guitariste Eivind Aarset et les manipulateurs de sons Jan Bang. Les amateurs devraient apprécier, d’autant qu’une performance de Christian Fennesz les précède.

Du jazz entre guillemets

C’est encore une proposition inédite que l’on découvrira avec le concert du Chesaba du violoncelliste Abel Selaocoe, associé à la voix désenchantée de Moor Mother (le 10 à Fontenay/Bois). Cette dernière se présentera ensuite avec son propre projet, Jazz Codes, un nom qui suffit à entendre ce qui se trame. Ça promet. Enfin, avant le grand final (le 18 à Créteil) avec le trop méconnu Adam Rudolph puis le chantre pakistanais Faiz Ali Faiz, les plus curieux feront bien d’aller ouïr Suzanne, passionnant trio made in France, en introduction des Cadences de Louis Sclavis (le 16 à Vincennes), sans oublier l’Opéra signé par le guitariste Fred Frith (le 17 à Créteil). Culte !

Jacques Denis