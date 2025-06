Dans le cadre de l’année du Brésil, le comédien et chanteur Antonio Interlandi et le pianiste Mathieu El Fassi proposent un voyage dans le temps et l’âme du Brésil où se mêlent poésie, émotion et rythmes syncopés.

Pour leur quatrième collaboration, le comédien et chanteur Antonio Interlandi et le pianiste Mathieu El Fassi nous plongent dans l’univers de la musique populaire brésilienne, en choisissant d’explorer le répertoire du tutélaire Chico Buarque, l’auteur du tubesque Essa Moca te Différente, qui fut bien souvent adapté par le passé en France. Le fameux Tu verras de Nougaro est une copie plus ou moins conforme à l’original, O Que Será?, Qui c’est celui-là ? déclamé par Pierre Vassiliu est une relecture iconoclaste du génial Partido Alto, la Nuit des masques une traduction mot à mot par Pierre Barouh de Noite Dos Mascarados…

Au cœur d’une œuvre paradoxale

À cette paire de complémentaires (la connaissance du Brésil pour le premier qui y grandit, la science des arrangements pour le second), s’ajoute le pianiste brésilien Diones Correntino, singulier suggestif aux talents multiples (il peut s’en tenir à la partition comme s’élancer dans de longues improvisations…). À la clef une ballade en toute intimité au cœur de l’écriture d’un des ultimes esthètes brésiliens (mais aussi quelques pièces de Jobim, le majuscule compositeur), prétexte à nous plonger corps et âme dans les paradoxes de l’époque, à l’image de l’œuvre de Buarque, où la promptitude incline aux changements permanents sans pour autant faire dévier la nature profonde de l’humanité. N’est-ce pas cela la roue de la vie ?

Jacques Denis