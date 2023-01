Suite au présent, Edouard Ferlet en trio

Edouard Ferlet revisite en trio certaines créations du genre féminin. Comme une juste remise en perspective à l’heure actuelle.

« Je voudrais qu’il y ait l’égalité des chances en termes d’énergie, de capacité et de désir… ET SURTOUT ENTRE LES DEUX SEXES ! » En 1958, ce pieu vœu de Melba Liston à la baronne Pannonica de Koenigswarter, mécène et muse des jazzmen, démontre que la cruciale question abordée ce soir ne date pas d’avant-hier. Et pourtant, de Mary Lou Williams à Carla Bley, de Maria Schneider à Matana Roberts, les exemples ne manquent pas femmes ayant marqué de leur empreinte l’histoire du jazz. C’est ce à quoi s’attellent ce soir avec cette Suite au présent le pianiste Edouard Ferlet, le contrebassiste Simon Tailleu et le saxophoniste Raphaël Imbert, en relevant certaines des traces laissées par des femmes dans le jazz. Histoire de rendre « audibles » celles qui ont trop longtemps été mal traitées, pour ne pas écrire mal entendues (sans mauvais jeu de mot).

Jacques Denis