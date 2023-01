Neuf musiciens et neuf danseuses et danseurs réunis sur le même plateau pour un « concert dansé », orchestré par Andy Emler et Léa Cazauran.

C’est un secret de polichinelle : Andy Emler, érudit compositeur et pianiste hors cadre, n’a de cesse de multiplier les nouvelles pistes, seule voie pour étancher sa soif d’inouï. Du jazz en mode ellingtonien au rock le plus contemporain, de détours vers le monde des musiques d’ailleurs en retour du côté des musiques obliques, il n’a jamais cessé de chercher à repousser les limites de sa curiosité, du genre qui rime avec créativité. On ne sera donc guère surpris de le retrouver entouré de son MegaOctet, formation fétiche depuis des lustres, pour cette création avec la danse, un domaine où il a déjà œuvré auprès de Caroline Carlson, José Montalvo, Anne-Marie Raynaud, Elodie Sicard ou Bernardo Montet.

Se bouger pour lutter contre l’apathie consumériste

À ses côtés, Léa Cazauran, chorégraphe grandie dans la culture hip-hop et artiste tout autant polymorphe à la tête de la compagnie Lady Rocks, pour une rencontre dont l’intitulé, « Make ‘em move », donne déjà quelques clefs de ce qui va se jouer sur scène. « Ce titre raconte notre préoccupation de l’état du spectacle vivant dans un monde où la “dépendance“ à l’écran et le battage médiatique d’une certaine culture de consommation encouragent l’isolement voire un chemin menant à une certaine médiocrité intellectuelle ou même une perte de curiosité et de libre choix », indique en préambule Emler, qui n’a jamais caché son désir d’en découdre avec les formules pré-calibrées.

Jacques Denis