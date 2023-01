Loco Cello invite Biréli Lagrène

Avec Biréli Lagrène en invité, ce trio relie l’œuvre de Django, ancrée dans le swing, à d’autres terroirs nourriciers dont le classique.

Place aux cordes subtiles pour ce concert qui convie sur un même plateau le trio Loco Cello, composé par François Salque (violoncelle) Samuel Strouk (guitares) et Jérémie Arranger (contrebasse), et le guitariste Biréli Lagrène. D’un côté donc trois musiciens réunis pour établir des passerelles entre de nombreux registres, du jazz au classique, du tango aux musiques traditionnelles d’Europe centrale. De l’autre, le surdoué estampillé héros du jazz en mode manouche qui a prouvé encore récemment par un sublime solo que son doigté ne se limite pas à cette unique touche, aussi classieuse soit-elle. C’est bien ce désir d’aller par-delà les questions de répertoire qu’ils vont tous ensemble assouvir, inscrivant leurs fertiles improvisations dans ces croisements, et creusant un profond sillon synonyme de régénération et création.

Jacques Denis