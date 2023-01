Cédric Hanriot présente Time is Color

Pianiste proche de Herbie Hancock, humainement comme musicalement, Cédric Hanriot présente en concert l’album « Time Is Color ».

Comme son mentor, Hanriot aime combiner le piano acoustique avec les claviers et intégrer l’apport de la technologie dans sa démarche musicale. Conservant une base de trio jazz véloce et nerveuse, il lui greffe des textures électroniques et élabore des grooves urbains, avec l’ambition d’être en prise avec son époque. Adjoignant à son trio la voix du rappeur Charles X, venu de Los Angeles, il élabore une fusion entre jazz actuel et hip-hop, sans pour autant abandonner une part de lyrisme mélodique. Sa capacité à faire fructifier l’influence hancockienne — le maestro lui a envoyé quelques mots de félicitations à la parution de l’album — est assurément l’un des atouts du pianiste ; elle devrait faire son effet sur scène.

V. Bessières